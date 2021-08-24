В Аризоне размыло «стену Трампа»

Пограничная стена на границе с Мексикой, построенная при экс-президенте США Дональде Трампе, начала разрушаться из-за дождей. На фотографиях, опубликованных на сайте Gizmodo.com, видно сдвинутые панели, под которыми виднеется размытый грунт и лужи.

Фотографии сделаны недалеко от ранчо, расположенного между городом Дуглас, штат Аризона, и заповедником дикой природы Сан-Бернардино. В этой местности выпало вдвое больше осадков, чем обычно, что вызвало подтопление границы между штатами Аризона (США) и Сонора (Мексика).

Дональд Трамп объявил о строительстве стены на границе с Мексикой в 2015 году в начале президентской избирательной кампании. По его задумке, «стена» должна была защитить США от проникновения нелегальных мигрантов. Возведение ограды длиной 1,1 тыс. км обошлось бюджету страны в $21 млрд.

Его преемник Джо Байден приостановил строительство сооружения в рамках отмены политики «нулевой терпимости». В результате из Мексики в США хлынул поток беженцев. Только в марте 2021 года на границе с этой страной было задержано почти 100 тыс. нелегалов. Это стало рекордным показателем за последние 15 лет.