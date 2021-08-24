WP: глава ЦРУ тайно встретился с лидером политического крыла «Талибана*»

Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел тайные переговоры с главой политического крыла «Талибана (организация запрещена в России)» Абдул Гани Барадаром. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Предполагается, что Бернс обсуждал с талибами приближение 31 августа — до этой даты американская сторона должна вывести все войска из Афганистана и закончить эвакуацию граждан.

В ЦРУ отказались давать комментарии.

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что сомневается в эвакуации до 31 августа.

Талибы (организация запрещена в России) объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.