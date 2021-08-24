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В Совбезе заявили об опасности ИИ как инструмента геополитического влияния

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Технологии искусственного интеллекта ввиду всеобщей цифровизации становятся инструментом геополитического влияния и провоцируют военно-политическое противоборство. Об этом выступая на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

«Технологии искусственного интеллекта являются одним из ключевых факторов четвертой промышленной революции и при этом требуют внимания с точки зрения обеспечения безопасности и защиты национальных интересов. <…> Вместе с тем в условиях тотальной цифровизации технологии искусственного интеллекта приобретают форму инструмента геополитического влияния», — цитирует его ТАСС.

Храмов также добавил, что сейчас в научной среде активно обсуждается сценарий, при котором может возникнуть конфликт между человечеством и сообществом машин. В связи с этим он сделал вывод, что «область искусственного интеллекта неизбежно превращается в сферу не только научно-технической конкуренции, но и военно-политического противоборства».

В заключении замсекретаря отметил, что с учетом этих угроз развитые страны (в особенности США) активно продвигают на международных площадках «выгодные им подходы к формированию фундаментальных основ создания систем искусственного интеллекта и регулирования их применения в различных областях». А это, в свою очередь, формирует угрозы национальной безопасности России.

Россия уже не раз высказывалась о том, какие опасности могут возникнуть вслед за повсеместным использованием технологии искусственного интеллекта. При этом одной из самых серьезных опасностей, по мнению властей, являются дипфеки. Ранее правительственная комиссия утвердила дорожную карту «Новые коммуникационные интернет-технологии», согласно которой к 2024 году точность отечественных решений по выявлению сгенерированного и выдаваемого за реальный контент, а также инфоповодов, распространяемых ботами, должна вырасти до 70%.

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