Путин и Лукашенко созвонились

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал »Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

В ходе беседы стороны обсудили экономическую составляющую взаимоотношений двух стран.

«Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время. Также обсудили предстоящие учения «Запад-2021»», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран отдельно и подробно обсудили ситуацию на границах Беларуси с НАТО.

«Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Договорились Лукашенко и Путин о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время», — уточняет телеграм-канал.

Ранее Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Лидеры обсудили проблему увеличения присутствия сил НАТО на территории Украины, подняли вопросы противодействия ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана и увеличение рейсов и расширение географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи.