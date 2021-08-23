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Экс-директора ЦРУ осудили за сравнение сторонников Трампа с «Талибаном*»

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Rahmat Gul/AP

Пользователи Twitter обрушились на экс-директора ЦРУ генерала Майкла Хайдена с резкой критикой после того, как он отрепостил в соцсети коллаж, сравнивающий сторонников бывшего президента США Дональда Трампа с боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)». Хайдена обвиняют в том, что он не может отличить реальную угрозу от шумихи в прессе, пишет Fox News

«Ничего себе. Ненавижу очень сильно», — пишет один пользователь. «Ух ты, со всем вашим опытом, вы не можете отличить реальную угрозу от шумихи в СМИ... и ретвитнули эту чушь?» — написал другой. «ЦРУ — это шутка», — отреагировали другие читатели.

Хайден на прошлой неделе отрепостил в Twitter коллаж, в котором объединены две фотографии. На первой была изображена колонна автомобилей талибов, на другой — колонна сторонников экс-президента Дональда Трампа с флагами избирательной кампании бывшего главы Белого дома. Снимки сопровождали подписи «Их «Талибан» и «Наш «Талибан». Хайден в разное время возглавлял Агентство национальной безопасности и ЦРУ.

Ранее критике за твит в адрес «Талибан» подверглась член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Бойберт.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над территорией Афганистана. После этого из страны начался поток беженцев. Тем не менее, США планирует до 31 августа завершить вывод сил и эвакуацию миссий.

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