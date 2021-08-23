Российского сенатора не пустили в Харьков на открытие мемориала героям ВОВ

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев сообщил, что украинские власти не пустили его в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны.

«Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер», — написал политик на своей странице в Facebook.

По словам Косачева, 17 августа он получил от украинских властей грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет на въезд в Украину, о котором ему самому не было известно ранее. Сенатор также добавил, что хотел посетить могилу своих родственников, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

«Гадливо кривляясь, украинский МИД предлагает снять упомянутый запрет на условиях «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока», а также «компенсации причиненных убытков», — добавил политик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил президента Украины Михаила Зеленского в разжигании вражды.