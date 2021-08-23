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Сенатор Рязанский объяснил, где возьмут средства на разовые выплаты пенсионерам и военным

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Для осуществления единоразовых выплат пенсионерам и военнослужащим будут задействованы средства из пенсионного бюджета и бюджета Министерства обороны. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя поручение президента Владимира Путина.

Он отметил, что для выполнения поручения президента, необходимо изменение законодательства, в рамках которого будут указаны и источники средств для выплат.

«Будет внесено дополнение в закон по разовым выплатам. Дело в том, что разовые выплаты не должны войти потом в расчетную базу по индексации. В силу того, что индексация пенсии потихоньку начинает съедаться инфляцией, президент и предложил эту меру поддержки, защищающую интересы людей, у которых основное средство доходов — это пенсия. А что касается источников, бюджет там, конечно, будет задействован. Будет задействован бюджет пенсионного фонда, бюджет Министерства обороны, наверняка бюджет страны будет помогать для того, чтобы выполнить поручение президента», — пояснил он.

Ранее стало известно, что затраты на анонсированные президентом России Владимиром Путиным социальные выплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 млрд рублей.

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