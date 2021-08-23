Зеленский начал обратный отсчет до «возвращения» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с саммита «Крымская платформа», проходящего 23 августа, запускается обратный отсчет по «возвращению» полуострова Украине, сообщает «Корреспондент».

По его словам, крымский вопрос не должен исчезнуть с международной повестки после саммита.

«У нас уже создан офис «Крымской платформы», он начал работать и я вам сегодня покажу», — сказал Зеленский.

Саммит «Крымская платформа», проводимый по инициативе Украины, проходит в Киеве 23 августа. На мероприятии хотят обсудить вопрос, касающийся «возврата» Крыма в состав Украины.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что саммит «Крымская платформа» никак не повлияет на «международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», и назвал его «политическим перфомансом». При этом он подчеркнул, что участие ряда стран Евросоюза в этом мероприятии негативно скажется на диалоге ЕС и России.