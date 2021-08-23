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Новый сорт орхидеи назвали в честь Камалы Харрис

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Evelyn Hockstein/AP

Пурпурно-розовый гибрид орхидеи получил название «Папилионада Камала Харрис» в честь вице-президента США Камалы Харрис, которая находится в Сингапуре с первым официальным визитом. О принятом решении еще 20 августа сообщило Министерство иностранных дел Сингапура. Об этом пишет Channel News Asia.

Сама церемония наречения прошла утром 23 августа в одном из отелей столицы. Политику подарили букет именных орхидей, а также свидетельство о присвоении сорту ее имени с фотографией растения. Здесь же Харрис встретилась с президентом страны Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сянь Луном.

Традиция назвать новые сорта орхидей в честь высокопоставленных зарубежных политиков довольно распространена в Сингапуре. Так, в 2013 году во время визита тогдашнего вице-президента США Джона Байдена с супругой в их честь назвали фиолетовый гибрид «Дендробиум Джо и Джилл Байден».

Ранее ведущий Sky News Роуэн Дин раскритиковал странный жест вице-президента США Камалы Харрис в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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