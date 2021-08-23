Новый сорт орхидеи назвали в честь Камалы Харрис

Пурпурно-розовый гибрид орхидеи получил название «Папилионада Камала Харрис» в честь вице-президента США Камалы Харрис, которая находится в Сингапуре с первым официальным визитом. О принятом решении еще 20 августа сообщило Министерство иностранных дел Сингапура. Об этом пишет Channel News Asia.

Сама церемония наречения прошла утром 23 августа в одном из отелей столицы. Политику подарили букет именных орхидей, а также свидетельство о присвоении сорту ее имени с фотографией растения. Здесь же Харрис встретилась с президентом страны Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сянь Луном.

VP Harris is at The Istana with PM and President of Singapore. She is attending meetings with them now and had an orchid named after her. pic.twitter.com/0GjUAj6EF7 — Tarini Parti (@tparti) August 23, 2021

Традиция назвать новые сорта орхидей в честь высокопоставленных зарубежных политиков довольно распространена в Сингапуре. Так, в 2013 году во время визита тогдашнего вице-президента США Джона Байдена с супругой в их честь назвали фиолетовый гибрид «Дендробиум Джо и Джилл Байден».

Ранее ведущий Sky News Роуэн Дин раскритиковал странный жест вице-президента США Камалы Харрис в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин.