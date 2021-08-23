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В Крыму назвали возможную жертву идеи «деоккупации» российского полуострова

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов рассказал, что саммит «Крымская платформа» может ударить по участникам, планирующим заниматься «деоккупацией» полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Саммит «Крымская платформа», проводимый по инициативе Украины, организуют в Киеве 23 августа. На мероприятии хотят обсудить вопрос, касающийся «возврата» Крыма в состав Украины.

«История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея «деоккупации» Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», — подчеркнул Мурадов.

Он обратил внимание, что российская и международная общественность обеспокоена «бездумной и наглой провокацией Вашингтона», направленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе».

«Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств...» — подчеркнул вице-премьер правительства Крыма.

Ранее в МИД России предупредили ЕС о негативных последствиях участия в «Крымской платформе».

Также украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль.

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