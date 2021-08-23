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Лавров: заявления Зеленского о русских разжигают национальную рознь

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Некоторые заявления президента Украины Владимира Зеленского разжигают национальную рознь, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

В начале августа уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что всем, кому не нравится закон о государственном языке, который предполагает тотальную украинизацию, необходимо покинуть государство.

«Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», — сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Он напомнил о позиции Москвы по поводу действий Киева «по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским» — МИД РФ характеризует их как «абсолютно неприемлемые».

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией». Он призвал тех жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, оставаться на территории «своей страны», а любящих Россию и чувствующих себя русскими — уехать.

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