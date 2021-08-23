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МИД: у России нет цели как можно быстрее создать альтернативу SWIFT

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Chris Helgren/Reuters

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не ставит перед собой цели как можно скорее создать альтернативу платежной системе SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей», — сказал дипломат.

Он отметил, что неизвестны даже приблизительные сроки запуска российской платежной системы.

«Ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», — объяснил Биричевский.

По его словам, угроза отключения России от SWIFT маловероятна. У этой гипотетической меры сугубо политический характер — «пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют».

Ранее в бундестаге предостерегли от отключения России от SWIFT.

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