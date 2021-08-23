Путин примет участие в саммите ОДКБ, посвященном ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудит с лидерами стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) развитие ситуации в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Планируется обсуждение вопросов обеспечения безопасности государств-членов Организации в контексте событий в Афганистане, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы», — рассказали в Кремле.

Саммит должен состояться в понедельник, 23 августа, в режиме видеосвязи. Совет коллективной безопасности ОДКБ возглавит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Помимо российского и таджикского президентов в состав совета входят лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России. Он сказал об этом на встрече с представителями «Единой России». Боевики из Афганистана не должны быть допущены в Россию под видом беженцев, подчеркнул президент.

Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство.