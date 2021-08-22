Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к ряду российских компаний. Об этом следует из указа главы государства, сообщает ТАСС.

В частности, будут заблокированы сайты «Ростелекома» и изданий mk.ru, «Версия».

В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), ограничительные меры коснутся 12 российских компаний.

Кроме того, санкции затронут АО «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему сайт «Ведомости», а также АО «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и других юридических лиц.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала России Крым в аренду. Также Зеленский признал, что в этот же период Украина проиграла информационную борьбу за Крым.

До этого Зеленский ввел санкции против Анатолия Шария и связанных с ним ресурсов.