Зеленский заявил о страхе европейских лидеров перед Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина», слова украинского лидера приводит ТАСС.

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <...>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию», - уточнил он.

По словам Зеленского, работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. Он также подчеркнул, что она не закончится первым же форумом.

В августе 2021 года Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа.

Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь назвал эту встречу «очередным шабашом», участники которого будут высказывать поддержку неонацистским настроениям современной власти Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.