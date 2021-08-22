Украинская оппозиция отказалась участвовать в заседании Рады

Политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» отказалась от участия во внеочередном заседании Рады. Оно пройдет в понедельник, 23 августа, сообщается в Telegram-канале движения.

«Этим шагом мы хотим показать Зе-команде свою готовность защищать украинскую Конституцию и права граждан. Продемонстрировать международным партнерам Украины, что украинская демократия находится в опасности. Заверить украинский народ, что в этой борьбе мы не отступим!», — утверждается в заявлении политиков.

Как считают представители украинской оппозиции, на территории Украины «целенаправленно уничтожается свобода слова и инакомыслие».

Также в партии уверены, что «диктаторские замашки власти не должны оставаться без политического ответа».

Ранее в Раде заявили, что Владимир Зеленский «позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал». Об этом рассказал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.