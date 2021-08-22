В Великобритании заявили, что Байден должен предстать перед военным трибуналом

Президент Джо Байден, как главнокомандующий вооруженными силами США, должен предстать перед военным трибуналом за «предательство Соединенных Штатов Америки и их вооруженных сил». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший командующий британскими войсками в Афганистане, полковник Ричард Кэмп.

«Я считаю, что президенту Байдену не следует объявлять импичмент. Он главнокомандующий вооруженными силами США, который только что, по сути, сдался талибам (организация запрещена в России). Он должен предстать перед военным трибуналом за предательство Соединенных Штатов Америки и их вооруженных сил», — сказал он.

По мнению Кэмпа, Китай и Россия якобы фактически признали власть «Талибана» в Афганистане и, объединившись с Ираном и Пакистаном, будут еще больше «обогащаться» за счет «грабежа» раздираемой войной страны.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация пообещала с 1 мая и до 11 сентября 2021 года закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Бывший президент США Дональд Трамп критикует нынешнего президента Джо Байдена за вывод воинского контингента с территории Афганистана. Сам Байден заявляет, что Америка выполнила свои цели в Афганистане.