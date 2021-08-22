Путин: в пятерку «Единой России» вошли те, в ком не сомневается большинство граждан

Пятерка лидеров списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму сформирована из известных всем гражданам страны лиц, в эффективности которых большинство граждан не сомневаются. Об этом во время встречи с представителями «Единой России» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список «Единой России» на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, - сказал Путин.

При этом глава государства добавил, что в политике должны появляться и новые люди, которые умеют работать эффективно, но при этом «широко стране неизвестные».

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, проводит встречу с представителями партии «Единая Россия», на которой планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, которые поступали во время встреч и обсуждений с гражданами.

Мероприятие проходит на Поклонной горе в Москве, где глава государства ранее также принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России, приуроченного ко Дню государственного флага РФ.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.