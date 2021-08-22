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Талибы* дали лидеру сопротивления провинции Панджшер 4 часа, чтобы сдаться

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Sidiqullah Khan/AP

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» заявило, что дало лидеру сопротивления неподконтрольной движению провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Об этом сообщает Al-Arabiya.

По данным канала, талибы готовы начать захват провинции в случае отказа.

Масуд, в свою очередь, заявил, что готов сформировать с «Талибаном» инклюзивное правительство Афганистана через политические переговоры. При этом он подчеркнул, что формирование экстремистского правительства в Афганистане «неприемлемо».

Ранее талибы попросили российских дипломатов в Кабуле передать послание лидерам афганского ополчения в Панджшерском ущелье. Боевики просили передать ополченцам, что рассчитывают на разрешение ситуации мирным путем, в частности, через достижение политического соглашения, и не предпринимают попыток войти в Панджшер силой.

В северной афганской провинции Панджшер сформировалось сопротивление «Талибану», захватившему власть в Афганистане. По информации телеканала Al-Alam, в боях с талибами в этом регионе участвуют войска, верные вице-президенту страны Амрулле Салеху.

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