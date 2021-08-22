Путин призвал не допустить в страну боевиков из Афганистана под видом беженцев

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России. Об этом он сообщил на встрече с представителями «Единой России», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что боевики из Афганистана не должны быть допущены в Россию под видом беженцев.

«Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны — из Афганистана и из Сирии тоже», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что лидеры стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 августа проведут видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию со сменой власти в Афганистане.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в свою очередь, призвал сотрудничать с Россией и Китаем по ситуации в Афганистане.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.