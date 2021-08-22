Путин рассчитывает, что «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в Госдуму. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с представителями партии, сообщает РИА «Новости».

«Я очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», — сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Участие в жеребьевке приняли 14 партий. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России, еще в трех регионах глав выберут депутаты заксобраний, также состоятся выборы 39 региональных парламентов.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный порядок выборов. В частности, на выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования — на дому. Так называемое «пеньковое» голосование на этот раз использоваться не будет.