Талибы* заявили, что бывший глава МИД Афганистана вернется в страну

В «Талибане (организация запрещена в России)» заявили, что они связались с бывшим министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром, и он вернется в страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя радикального движения в эфире Al Jazeera.

По его словам, талибы связались также и с другими бывшими чиновниками, которые покинули страну. Он добавил, что в настоящее время проводятся встречи с представителями всех сторон для формирования нового правительства.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы заняли и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее талибы анонсировали новую систему управления страной. Боевики сказали, что это не будет «демократия по западному образцу», но пообещали, что система будет рассчитана на защиту прав всех граждан.