В Раде заявили, что Зеленский «позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимира Зеленский цензурирует украинские СМИ, тем самым нарушая предвыборные обещания. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Все то, о чем мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал», — написал он.

Санкции, введенные СНБО в отношении издания «Страна.ua», депутата Андрея Деркача, а также Анатолия Шария и членов его семьи, парламентарий назвал «дикостью».

Ранее сообщалось, что на Украине заблокировали сайт издания «Страна.ua». По данным источников «Страны.ua» в офисе президента, решение было принято лично главой Украины Владимиром Зеленским. Редакция успела перенести сайт на strana.news, однако долго ли он еще просуществует в стране, неизвестно.