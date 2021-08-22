В Раде возмутились американским поздравлением с 30-летием независимости Украины

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что поздравление Украины с 30-летием независимости песней на украинском языке, которое опубликовало в Instagram посольство США в Киеве, — «позор». Об этом он сообщил в своем Facebook.

Сотрудники посольства исполнили песню «Мой друг» группы Kozak System. В сопроводительном тексте к видео они подчеркнули, что США «твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание».

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали — за двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины, нашему коррупционному талибану (организация запрещена в России) спели всего лишь песенку. Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор!» — написал Рабинович.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о том, что подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты выходит на финишную прямую. Зеленский прибудет в США 28 августа.