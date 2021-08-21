Греция построила стену на границе с Турцией для защиты от афганских беженцев

Власти Греции завершили строительство 40-километровой стены на границе с Турцией, чтобы предотвратить возможное увеличение потока беженцев в Европу после того, как власть в Афганистане захватили талибы (организация запрещена в России)*, сообщает The Guardian.

Как заявил министр по делам защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис, Афины приняли меры, чтобы избежать повторения сценария 2015 года, когда Европа столкнулась с тяжелым миграционным кризисом.

«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы останутся безопасными и нерушимыми», — сказал он.

Ранее иностранных глава МИД России Сергей Лавров высказался о способах решения проблемы беженцев из Афганистана, с которой может столкнуться Россия в свете последних событий.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.