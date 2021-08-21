Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых подробно обсудили ситуацию в Афганистане, передает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, главы государств отметили важность обеспечения стабильности и гражданского мира в исламской республике, «строгого соблюдения порядка и законности».

«Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей», — сказано в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, обе стороны договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.

Также сообщается, что лидеры двух стран обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции противопожарного самолета Бе-200ЧС Минобороны России.

«Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами в республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь», — говорится в заявлении.

Кроме того, политики обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.

14 августа российский Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. При крушении самолета погибли пять членов экипажа из числа военных РФ, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны.

Самолет был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.