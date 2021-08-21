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МИД Украины отреагировал на санкции России против Кулебы и Данилова

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Reuters

Украинский МИД отреагировал на санкции в отношении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря нацбезопасности обороны Алексея Данилова.

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры», — говорится в публикации на сайте министерства.

Отмечается, что Киев оставляет за собой принять право на ответные меры реагирования.

В украинском МИД считают, что действия России — это провокация накануне саммита «Крымская платформа», который пройдет 23 августа.

20 августа Москва ввела персональные экономические санкции против 73 украинцев. Среди них оказались главы МИДа Дмитрий Кулеба и СНБО Алексей Данилов. Последний счел ограничения «лучшей оценкой» его работы по защите национальных интересов. Кулеба назвал санкции «местью» России за «Крымскую платформу».

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