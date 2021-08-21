Талибы* заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» заявило, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани присягнул им на верность. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представителя талибов.

«Хашмат Гани, брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, присягнул на верность Исламскому эмирату в присутствии Халила Аль-Рахмана Хаккани», — сообщили в «Талибане».

Ранее лидер политического крыла движения «Талибан» Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул для обсуждения вопроса о создании правительства.

Также официальный представитель политбюро движения «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что у Афганистана появится новая конституция. Он добавил, что говорить о форме правления в республике еще рано. Вместе с тем представитель политбюро движения сообщил, что «Талибан» пока не объявил официально о создании «Исламского эмирата Афганистан», но такое желание есть.

На прошлой неделе сообщалось, что талибы заявят о создании Исламского эмирата Афганистана в ближайшее время.