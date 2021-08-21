Представителю Крыма отказали в участии в форуме «Крымская платформа»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Украина не приняла его заявку на участие в саммите «Крымская платформа». Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Организаторы «Крымской платформы » предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ» — сказал он.

По его мнению, украинские власти заинтересованы только в том, чтобы «устроить пропагандистский шабаш».

Ранее сообщалось, что американская делегация приедет в Киев для участия в саммите «Крымская платформа». Президентскую делегацию возглавила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Двумя другими посланниками Джо Байдена стали поверенная в делах американского посольства в Киеве Кристина Квиен и помощник госсекретаря минэнерго доктор Энжрю Лайт.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Для этого был организован саммит «Крымская платформа», в ходе которого украинские власти намерены обсудить план по возвращению полуострова с иностранными коллегами. Мероприятие назначено на 23 августа.