Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО

Правительство России ввело персональные санкции в отношении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в расширенный список включили 922 лица. В предыдущий раз перечень расширялся в декабре 2020 года. Тогда в нем числились 849 фамилий.

В ноябре 2018 года России ввела специальные экономические меры в отношении трех 300 физических и 68 юридических лиц Украины. Позднее перечень увеличивался такими высокопоставленными политиками, как бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший министр обороны Степан Полторак, бывший глава СБУ Василий Грицак и ряд других.

Введенные ограничительные меры предполагают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывоз капитала за пределы страны.