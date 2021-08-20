Козак рассказал, почему встреча между Путиным и Зеленским не состоится

Заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак заявил об отсутствии каких-либо проектов договоренностей по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Он считает, что предложения Киева о встрече глав двух государства были имитацией политической активности.

«Никаких предложений, о чем можно было бы поговорить, о чем можно было бы договориться, проектов договоренностей не внесено, не предложено», — сказал Козак.

Он также сообщил о наличии каких-то «аморфных» предложений со стороны Украины – «давайте поговорим о безопасности в Европе».

По словам представителя администрации Кремля, Европа здесь не при чем.

«Тогда всю Европу надо приглашать на эти переговоры», – резюмировал Козак.

30 июня Путин в ходе прямой линии усомнился в целесообразности встречи с Зеленским. Он заявил, что прежде чем встречаться с украинским лидером, нужно понять, о чем вообще разговаривать, поскольку тот отдал руководство своей страной «под полное внешнее управление», и все вопросы решаются «в Вашингтоне и Берлине».

До этого Путин сообщил, что ему есть что обсудить с Зеленским, кроме Донбасса. Он подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения.