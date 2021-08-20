Путин ответил на вопрос о Навальном

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель ответил на вопрос об Алексее Навальном.

Глава государства заявил журналистам, что Навальный был осужден за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров, а не за свою политическую деятельность.

«Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Алексей Навальный сознательно нарушал закон, когда после прохождения лечения за границей вернулся в РФ, зная, что будет задержан на ее территории.

До этого российский лидер сообщил, что Навальный находится в заключении на тех же условиях, что и другие.

2 февраля этого года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.