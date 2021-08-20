На Украине завершили расследование дел в отношении Козака и Медведчука

Глава генеральной прокуратуры Украины Ирина Венедиктова заявила на сайте ведомства о завершении расследования уголовных дел против депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака.

«С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что Медведчук сможет ознакомиться с материалами дела уже сегодня. Материалы в отношении Козака выделены в отдельное производство, так как он находится в розыске, но основные следственные действия в отношении него также завершены.

Ранее ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины.

Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В мае суд отправил его под домашний арест. Вместе Медведчуком по делу проходит его соратник по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.