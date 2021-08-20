Зеленскому пригрозили восьмилетним тюремным сроком

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить тюремный срок за попытку снять с должности главу Киевской городской государственной администрации (КГГА), мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль на своем сайте.

Москаль отметил, что, по решению украинского Конституционного суда, пост главы КГГА может занимать только лицо, которое на местных выборах избрали главой города, другие лица на это не имеют права.

«Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано», — заявил генерал.

Москаль уточнил, что невыполнение решений Конституционного суда Украины и его выводов влечет за собой лишение свободы до 8 лет.

Он также добавил, что Кличко «контролирует» две трети депутатского корпуса Киевского городского совета.

«То есть если президент Зеленский решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому освобождению незаконно назначенного чиновника», — пояснил Москаль.

Ранее в СМИ появилась информация, что Виталия Кличко могут уволить с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ближайшее время.

Сам Кличко заявлял, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, но время от времени у них могут быть обострения в отношениях.