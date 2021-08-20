Путин назвал визит Меркель прощальным

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве заявил, что визит главы правительства Германии не только прощальный, но и деловой. Российский лидер также отметил, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате.

«У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с Вашим решением не избираться дальше в качестве Федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель проходит сегодня, 20 августа, в Кремле. Визит Меркель в Москву станет последним ее визитом в качестве федерального канцлера Германии и двадцатым по счету.

По словам Меркель, у Москвы и Берлина есть разногласия, но стороны намерены поддерживать контакт и говорить друг с другом.

Путин в свою очередь отметил, что Германия остается одним из основных партнеров России в Европе и мире.

В предыдущий раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.