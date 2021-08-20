В Крыму пообещали принять «рычащего» Зеленского в тюрьме

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, обещая им возвращение украинской власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», — сказал он.

Парламентарий добавил, что на полуострове с радостью принимают гостей, которые приезжают без камня за пазухой и агрессии. По его словам, враждебно настроенных людей в Крыму будет ждать СИЗО и тюрьма.

Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в на полуострове.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.