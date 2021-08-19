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NYT: талибы* разыскивают помогавших США и НАТО афганцев

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Члены террористического движения «Талибан (организация запрещена в России)» активизировали в Афганистане поиски местных жителей, сотрудничавших с США и НАТО. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документ Норвежского центра глобального анализа, подготовленный для ООН.

Согласно информации издания, в распоряжении боевиков есть список таких людей, их имена и адреса. В документе указано, что талибы ходят по домам и либо задерживают нужных им людей, либо угрожают арестом и убийством членов их семей, если те не сдадутся.

В наибольшей опасности находятся афганские военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства, пишет газета.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

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