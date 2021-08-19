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Верховный суд отклонил жалобу на снятие Грудинина с выборов в Госдуму

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Верховный суд России отклонил жалобу на исключение политика Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости» из зала суда.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявила судья.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, которого ранее исключили из предвыборных списков КПРФ.

24 июля стало известно, что Павел Грудинин исключен из партийных списков на думские выборы. Основанием послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение «беззаконием» и теперь планируют отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ, а также организовать протестную акцию.

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