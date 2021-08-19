Боррель: Россия и Китай не должны взять контроль над ситуацией в Афганистане

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС провел встречу по Афганистану, на которой главы государств обсудили выработку единой позиции в отношении талибов (организация запрещена в России). Об этом он сообщил на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и вопросам развития, передает ТАСС.

«ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз признает победу движения «Талибан», но не легитимность новой власти в Афганистане.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС