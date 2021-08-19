Талибы* предложат представителям прежней власти Афганистана места в правительстве

«Талибан (организация запрещена в России)» предложит некоторым членам прежней администрации Афганистана места в новом правительстве, передает Reuters со ссылкой на представителя талибов.

В настоящее время между лидерами движения и бывшими руководителями страны ведутся консультации. Также принять участие в работе новой администрации будет предложено женщинам.

Ранее боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство. Также талибы заявляли, что допускают участие женщин в управлении Афганистаном и пообещали, что местные жительницы смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее.