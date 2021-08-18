США перестали считать Гани политической фигурой в Афганистане

Соединенные Штаты больше не считают беглого президента Афганистана Ашрафа Гани политической фигурой в своей стране. Такую позицию высказал первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман во время брифинга.

Говоря об ответе разных стран на ситуацию в стране, она отметила, что многие государства «единодушны» в ее оценке.

«На политическом фронте мы видели в понедельник очень сильное заявление Совета Безопасности ООН, включая Китай и Россию. Они вновь заявили о необходимости инклюзивного, справедливого прочного и реалистичного политического урегулирования, защищающего права человека, в том числе женщин, детей и меньшинств», — сказала Шерман.

Соединенные Штаты, пояснила замгоссекретаря США, требуют от движения «Талибан (организация запрещена в России)» соблюдения базовых прав человека и договоренностей 2020 года, а также «не потерпят правительство, которое позволит Афганистану снова стать раем для террористов».

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

Сейчас он находится в городе Абу-Даби. Политик заявил, что будет вести консультации, пока не вернется в страну, чтобы продолжить свои усилия по борьбе за интересы жителей Афганистана.