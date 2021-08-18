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СМИ: Ашраф Гани собирается объяснить причину своего бегства из Афганистана

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Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани опубликует видеообращение, в котором расскажет о деталях своего отъезда, сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Он объяснит, почему отъезд был незапланированным», — рассказал источник, знакомый с планами афганского лидера.

Сейчас Гани находится в больнице в городе Абу-Даби. По сообщениям СМИ, он был госпитализирован несколько часов назад, и его состояние ухудшается.

Гани согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан» (организация запрещена в России) захватило власть в стране. Сам он объяснил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития.

Руководство талибов официально объявило амнистию для всех государственных служащих и призвало их вернуться к обычной работе. В то же время сообщалось, что они публично казнили четверых командиров Национальной армии.

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать ранее бежавшего из страны президента Ашрафа Гани за «продажу родины».

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