Президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Афганистане и ядерную сделку

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили смену власти в Афганистане, договорившись «содействовать установлению мира и стабильности в этой стране». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также главы государств затронули тему возобновления выполнения иранской ядерной сделки. Обе стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений, отметили в пресс-службе.

Президенты, в частности, обсудили реализацию крупных совместных проектов и взаимодействие в борьбе с пандемией.

Ранее США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки. 5 августа президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов согласиться с любыми дипломатическими планами, если они приведут к снятию американских санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — принятое в 2015 году соглашение между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией, которое предусматривает прекращение обогащения урана Тегераном в обмен на снятие американских санкций.