Небензя рассказал, доверяет ли Россия «Талибану*»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти будут судить движение «Талибан» (организация запрещена в России) по его действиям и следить за развитием событий. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, передает ТАСС.

«По Афганистану — посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он.

«Мы не не доверяем или доверяем. Мы посмотрим, что они будут делать», — заявил Небензя в ответ на просьбу уточнить, есть ли у России доверие к «Талибану».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти Британии «будут судить об этом режиме, основываясь на его действиях, а не словах».

Также начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что «Талибан» должен получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса. По мнению Картера, Великобритании следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.