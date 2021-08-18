Делегация экс-правительства Афганистана попросила убежища в Катаре

Члены делегации прежнего правительства Афганистана в ходе переговоров с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), захватившего власть в стране, попросили предоставить им временное убежище в Катаре. Об этом сообщает афганское агентство Pajhwok.

«Бывшая правительственная делегация [Афганистана] попросила временного убежища в Катаре до создания инклюзивного правительства в Афганистане», — говорится в материале.

Боевики «Талибана» захватили столицу Афганистана Кабул 15 августа. После этого президент страны Ашраф Гани бежал из страны и талибы пришли к власти. Они заявили, что не будут мстить противникам их режима и призвали чиновников и госслужащих вернуться к работе. Однако тысячи афганцев все-таки попытались покинуть страну. После этого талибы объявили о намерении встретиться с влиятельными членами экс-правительства. Войдет ли кто-то из них в состав нового кабмина пока неизвестно.

До этого мирные переговоры с талибами вели только экс-президент Афганистана Карзай и глава Высшего совета страны по национальному примирению Абдулла Абдулла. Детали их беседы не обнародованы.