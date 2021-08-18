СМИ: Кличко уволят с поста мэра Киева

Виталия Кличко могут уволить с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ближайшее время, передает украинское издание «Вести».

«Сразу несколько источников среди «Слуг народа» и в киевской власти рассказали, что вопрос снятия Кличко с должности решен на 100%, и сейчас президент Владимир Зеленский решает, кто же его заменит. Наши источники говорят, что это будет министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов», — говорится в сообщении издания.

Косвенно отставку Кличко подтвердил председатель фракции «Голос» в парламенте Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его информации, потребуется уволить одного из министров с целью его последующего назначения на пост председателя КГГА.

Ранее Кличко говорил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, но время от времени у них могут быть обострения в отношениях.