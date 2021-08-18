Климкин заявил, что встреча Меркель с Зеленским несет в себе серьезную угрозу

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель представляют собой серьезную угрозу. Соответствующее заявление сделал бывший глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает «Обозреватель».

По его словам, в ходе встречи Меркель может убедить Зеленского пойти на компромиссы, которые неприемлемы для Украины.

«Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», — сказал Климкин.

По мнению бывшего министра, цель канцлера заключается в стабилизации ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить Европе военную и энергетическую безопасность.

«Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», — заключил он.

20 августа Ангела Меркель приедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Деталей встречи пока нет, но в Кремле сообщили, что лидеры обсудят двусторонние отношения, международную и региональную повестку.

Через два дня канцлер посетит Киев, чтобы обсудить с президентом Зеленским гарантии относительно продолжения газового транзита через территорию Украины после запуска «Северного потока — 2».