Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» с апреля по июнь текущего года продолжало предоставлять убежище «Аль-Каиде (организация запрещена в России)» на территории Афганистана, считает Пентагон.

В новом отчете главного инспектора операции «Страж свободы» (Operation Freedom's Sentinel) — миссии США в Афганистане — говорится, что террористические сети, в том числе ИГИЛ (организация запрещена в России) , максимально воспользовались сокращением военных сил США.

«Когда Министерство обороны реструктурировало свою контртеррористическую миссию за пределами Афганистана, ИГИЛ воспользовалось политической нестабильностью и ростом насилия, нанеся удары по объектам и инфраструктуре религиозных меньшинств, чтобы посеять страх и подчеркнуть неспособность афганского правительства обеспечить надлежащую безопасность», — говорится в документе.

Также отмечается, что количество инцидентов с применением насилия по всему Афганистану увеличилось почти на 25% с тех пор, как президент Джо Байден объявил о пересмотре крайнего срока вывода войск, при этом о нападениях талибов было сообщено в 21 из 34 провинций.

Далее говорится, что некоторые американские командиры утверждали — талибы нарушили соглашение от февраля 2020 года, продолжив нападения на афганские силы и не разорвав связи с «Аль-Каидой» и другими экстремистскими организациями.

«Кроме того, талибы продолжали поддерживать отношения с« Аль-Каидой, предоставляя убежище террористической группировке в Афганистане», — сообщается в отчете американского военного ведомства.

Ранее представитель «Талибана» Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят «Аль-Каиде» и другим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана.

Основатель «Аль-Каиды»,Усама бен Ладен спланировал теракты 11 сентября с афганской земли, что спровоцировало вторжение войск США в 2001 году. С того времени бен Ладен годах являлся главной целью Войны против терроризма. 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был убит в ходе операции американских спецподразделений по приказу президента США Барака Обамы в собственном убежище в Пакистане.

В 2018 году мать террориста, Алия Ганем дала первое интервью, в котором сообщила, что ее сын встал на преступный путь во время обучения в Университете Джидды.

Ранее журналист рассказал, что Усама бен Ладен планировал теракт на десятую годовщину 9/11.