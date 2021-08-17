В США заявили, что Россия представляет для Штатов основную военную угрозу

Глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия в настоящее время является основной военной угрозой для Соединенных Штатов. Об этом он рассказал на конференции в Центре стратегических и международных исследований.

«Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад», — подчеркнул Ванхерк.

Он добавил, что Россия добилась достижений в сфере ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок.

Ванхерк также подчеркнул, что Китай и Россия «развили очень продвинутые средства» в сферах космоса и кибернетики.

Ранее Ванхерк заявил о необходимости диалога Москвы и Вашингтона в целях недопущения конфликтов в Арктике, а также в киберпространстве и космосе.

Он отметил, что американская сторона «приветствует благоприятные возможности для деконфликтации и устоявшихся отношений».

По его мнению, есть благоприятные возможности для диалога и существует «много способов осуществить это».