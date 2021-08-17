В ЕС сравнили значимость событий в Афганистане с присоединением Крыма

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал вывод войск США из Афганистана и приход к власти талибов (организация запрещена в России) самым значительным геополитическим событием с момента присоединения Крыма к России. Об этом сообщает De Standaard.

«Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которым надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией в 2014 году», — заявил Боррель.

Он добавил, что в будущем с мировым сообществом придется обсудить ошибки, допущенные Западом в Афганистане и извлечь из них уроки о геополитических последствиях.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз признает победу движения «Талибан» в войне в Афганистане.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.